Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель — выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится"

Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара. Сегодня я не могу сказать, что мне понравилось. Буду думать об этом завтра, завтра многим смогу поделиться. Сегодня мы проиграли, нужно обдумать это за ночь, а завтра мы сможем найти в этой игре много хорошего. Нельзя думать, что если мы выиграем трофей, то все сразу станет хорошо. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, наша цель — выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится«, — сказал главный тренер “МЮ” в эфире Sky Sports.