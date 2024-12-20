Экс-футболистка «Зенита» сделала эмоциональное заявление после перехода в «Спартак»

«Зенит» — это не просто клуб, это целая семья, и для меня было честью быть её частью. Я благодарна каждому из вас за поддержку, за веру в меня, за ту атмосферу, которую вы создаёте вокруг команды. Эти воспоминания будут сопровождать меня всю жизнь, независимо от того, где я буду.