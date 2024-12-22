Артем Дзюба: «В хоккее меня привлекали драки, хотел бы быть тафгаем или вратарем. Я пытался в поле, двигаюсь неплохо, но на коньках очень плохо катаюсь»

Я хотел бы быть или тафгаем, или вратарем. Пару раз играл с профессионалами на воротах, но потом приводящие мышцы болели неделю! Но из-за своих габаритов у меня неплохо получалось. — А у тебя был выбор стать хоккеистом или футболистом? — Особо нет. Зимой всегда играли теннисным мячом, я часто вставал в ворота в валенках и прям наслаждался. Я пытался в поле, я неплохо двигаюсь, но на коньках очень плохо катаюсь, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске. Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА — это преувеличено! Такого никогда не было!»Дзюба о Кучерове: «Топ-1, вышка! Он на другом уровне, обгоняет Макдэвида. Делает партнеров лучше — рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать».