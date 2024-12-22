Симеоне в 6-й раз победил «Барселону» за 37 матчей. У тренера «Атлетико» 20 поражений и 11 ничьих, чаще он встречался только с «Реалом»

Это был 37-й матч против каталонцев для главного тренера мадридского клуба с 2012 года. Симеоне одержал 6 побед, потерпел 20 поражений и 11 раз сыграл вничью с «Барселоной».Чаще Симеоне встречался только с «Реалом» — 44 матча, в которых у него 12 побед, 14 ничьих и 18 поражений.