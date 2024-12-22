Диего Симеоне: «Я счастлив, не стану лукавить. У “Барселоны” было много моментов, но богиня удачи помогла “Атлетико”, мы проявили терпение и воспользовались контратакой»

Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол. Серлот забил отличный гол«, — сказал главный тренер “Атлетико”.