Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диего Симеоне: «Я счастлив, не стану лукавить. У “Барселоны” было много моментов, но богиня удачи помогла “Атлетико”, мы проявили терпение и воспользовались контратакой»

«Я счастлив, не стану лукавить. Команде пришлось помучиться, “Барселона” очень хороша, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Облак. Благодаря этому мы выжили.
Источник: Спортс"

Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол. Серлот забил отличный гол«, — сказал главный тренер “Атлетико”.