Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол. Серлот забил отличный гол«, — сказал главный тренер “Атлетико”.
Диего Симеоне: «Я счастлив, не стану лукавить. У “Барселоны” было много моментов, но богиня удачи помогла “Атлетико”, мы проявили терпение и воспользовались контратакой»
«Я счастлив, не стану лукавить. Команде пришлось помучиться, “Барселона” очень хороша, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Облак. Благодаря этому мы выжили.