Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения. Конечно, когда ты не забиваешь второй гол такой команде, как «Атлетико», в последние 15 минут у тебя могут возникнуть большие сложности. Думаю, мы хорошо защищались в конце игры, но в последний момент соперник сумел нам забить", — заявил Маркус Зорг.
Тренер «Барселоны» про 1:2 с «Атлетико»: «Болезненное поражение. Мы провели один из лучших матчей сезона и можем гордиться, но соперник был сильнее»
"Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение.