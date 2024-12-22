У «Барселоны» 5 очков в 7 последних матчах Ла Лиги. Такого не было 20 лет — со времен Райкарда

В семи последних матчах Ла Лиги у «Барсы» 4 поражения, 2 ничьих и победа, то есть 5 очков. В последний раз такие неудачные результаты на этом отрезке у «Барселоны» были в период с ноября 2003 года по январь 2004-го. Тогда команду тренировал Франк Райкард. Сине-гранатовые в итоге заняли второе место в Примере, отстав на 5 очков от «Валенсии».