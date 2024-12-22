Наш способ борьбы с такими монстрами, как «Реал» и «Барселона», заключается в том, что вся команда должна быть в хорошей форме. Я не сомневаюсь в том, что «Барселона» не заслужила проиграть все те игры, которые проиграла. У нее было много моментов в матчах с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом», но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы«, — отметил главный тренер “Атлетико”.
Симеоне о «Барсе» и «Реале»: «Для борьбы с такими монстрами нужно, чтобы все были в форме. “Блауграна” не заслужила все эти поражения, но таков футбол. Когда мяч не идет в&n
"Наши футболисты готовы биться. Наша самая сильная сторона — единство. Команда доказывает это на деле. Выходящие на замену футболисты хорошо входят в игру. Именно этого мы, тренеры, и хотим. Мы хотим, чтобы все были на одной волне.