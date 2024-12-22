Облак о 2:1 с «Барсой»: «Матч не был решающим, на кону еще много очков. “Атлетико” сохранит лидерство, надеюсь»

Мы долго мучились, начали очень плохо, был необъяснимый страх. Мы оказывали сопротивление, отбивались, зная, что моменты будут. При 0:1 мы продолжали отбиваться, и в итоге на последней минуте Серлот вновь принес нам победу. До конца чемпионата еще очень далеко, так что этот матч не был решающим. Мы победили, но на кону все еще много очков. Сегодня было важно выиграть, но мы соперничаем с двумя крупнейшими клубами, поэтому нужно идти от матча к матчу. Полтора месяца назад мы были очень далеки от вершины. Надеюсь, сохраним лидерство и не опустимся вниз«, — сказал вратарь “Атлетико”.»Атлетико«обогнал “Барселону” на 3 очка при игре в запасе и лидирует в Ла Лиге. “Реал” отстает от него на 4 балла, проведя на матч меньше.