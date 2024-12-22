Педри об 1:2 с «Атлетико»: «У “Барсы” были моменты, чтобы убить игру, но если не забиваешь — усложняешь себе жизнь. После паузы нужно вернуться голодными и больше не проигрывать&r

Мы старались, играли интенсивно, усердно трудились на поле. Было много явных моментов — у Роберта [Левандовского], Рафиньи, у меня… В футболе если не забиваешь — усложняешь себе жизнь. По идее, выиграть у нас дома должно быть гораздо труднее, но этого не происходит («Барса» потерпела 3-е поражение подряд на своем поле в Ла Лиге — Спортс«). Нам нужно сильно прибавлять, используем паузу, чтобы восстановиться ментально и физически. Постараемся вернуться голодными, больше не проигрывать и сделать все, чтобы вернуться на вершину таблицы», — сказал хавбек «Барселоны».