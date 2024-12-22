Шик и Виртц набрали по 17 фэнтези-очков против «Фрайбурга»: у Патрика покер, у Флориана гол и три ассиста

У Флориана Виртца гол и хет-трик из ассистов, еще полузащитник заработал пенальти, но реализовать его не смог. За игру он также набрал 17 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +5 за гол, +9 за ассисты, +2 за заработанный пенальти, −2 за незабитый пенальти. В фэнтези Бундеслиги его выбрали 60,76% игроков. В чемпионате у Виртца по 7 голов и ассистов.? Моя команда в фэнтези Бундеслиги.