Мостовой об Угальде: «Если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет»

«Вопрос простой. Угальде — костариканец, выступает за свою сборную. Ведь не в “Спартаке” узнали, что он умеет играть, все это понимали и ранее, ведь купили его тоже не за маленькие деньги. Он доказывает то, о чем я говорил ранее. И если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет. Если он сам захочет уйти, что его держать? И наверняка помимо английских клубов, есть и другие команды, которые тоже за ним смотрят, интересуются», — сказал экс-игрок сборной России.