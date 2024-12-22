Симеоне после 2:1 с «Барсой»: «Сегодня у отца день рождения, его нет с нами два года. Подарок получился славным»

Я очень рад за команду, сила коллектива проявляется в борьбе, когда один уходит [c поля], а другой занимает его место. Мы рано заменили Гризманна — это решение далось мне тяжело, но я знал, что Серлот сможет выбегать в атаку, держать мяч и воспользоваться кроссами. Я очень рад за него — он сделал все, что требуется от форварда«, — сказал тренер “Атлетико”.