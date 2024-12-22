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Конте о 2:1 с «Дженоа»: «Второй тайм должен стать для “Наполи” уроком. Мы сбавили обороты и могли упустить победу»

"Я очень доволен первым таймом, но второй должен стать для нас уроком. Я сказал игрокам, что игра, показанная после перерыва, больше не должна повториться — мы сбавили обороты и могли упустить победу самым абсурдным образом.

Источник: Спортс"

Если у нас есть амбиции и желание бороться за призовые места, то нужно играть все 95 минут. Лучшей защитой для нас должна быть атака, нельзя отходить назад и позволять сопернику перехватывать инициативу. Сегодня нам повезло — все легко могло закончиться горькими слезами, а мне этого не нужно«, — сказал тренер “Наполи”.