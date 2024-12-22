Булыкин о бане России: «До 2026-го вернуться будет тяжело, вмешается политика. Юношеские и женские сборные можно допустить»

— Думаю, политика опять вмешается. Хочется, чтобы в спорте не было политики, но в нынешней ситуации это тяжело сделать. Я был с УЕФА в Дюссельдорфе, все к нам хорошо относятся, но воз и ныне там. Тяжело будет вернуться. Спорт должен быть вне политики и объединять людей.— Александр Дюков говорит, что ожидает возвращения российских клубов и сборных на международную арену в следующем году. Разделяете этот оптимизм?— Все с оптимизмом смотрят в будущее, но вернуться будет тяжело. Кто-то будет против, вмешается политика. Все мы надеемся на это чудо. До 2026 года вернуться будет тяжело. Юношеские и женские сборные можно допустить до международных соревнований, — сказал бывший футболист сборной России.