Дзюба о «Ладе» в КХЛ: «Больно, что так зажимают команду. Уехали лучший бомбардир и вратарь, но они все равно борются за восьмерку — это удивительно»

«Мы, футболисты “Акрона”, “Ладу” поддерживаем, нам очень интересно. Зрители в Тольятти очень ждут футбол в своем городе, но они очень любят и хоккеистов, и “Ладу”.Мне очень больно, что там происходят такие перемены и так зажимают команду. Уехал лучший бомбардир, уехал вратарь, но они все равно борются за восьмерку, это удивительно», — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске. Дзюба о Кузнецове: «Легкий художник, фигурист — на Шипачева похож. У него хорошие передачи, в этом всем он блестящ’Артем Дзюба: “В хоккее меня привлекали драки, хотел бы быть тафгаем или вратарем. Я пытался в поле, двигаюсь неплохо, но на коньках очень плохо катаюсь”.