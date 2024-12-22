Легендарного футболиста СССР оклеветали после поражения в золотом матче. За эти слова он возненавидел журналистов

Золотой матч в чемпионате СССР по футболу 1970 года моментально оброс легендами. На глазах десятков тысяч зрителей в Ташкенте московское «Динамо» и ЦСКА подарили зрелище, которое очевидцы помнят до сих пор. Вокруг игры постоянно появлялись новые подробности, а некоторые факты тянули на статус жареных и не до конца проверенных. Их развенчивали даже спустя полвека!
На глазах сворачивали стол
Одним из тех, кто пострадал от неверной информации, стал защитник «Динамо» Валерий Зыков. Ему и так было непросто — перед переигровкой второго матча он узнал о смерти отца. Главный тренер команды Константин Бесков был готов отпустить Зыкова на похороны, но тогда динамовцы оставались бы без флангов обороны. Валерий решил остаться в команде и на прощание с отцом не поехал.
— Произнес про себя: «Отец, прости. Не могу подвести команду». Попал в Горький только на девять дней. Хоронили без меня, — вспоминал Зыков в интервью «Спорт-Экспрессу».
Матч с ЦСКА для «Динамо» сложился драматично. Бело-голубые вели 3:1, но за 20 минут растеряли все преимущество и в итоге уступили 3:4. Перипетии той игры до сих пор вызывают живой спор в ветеранском сообществе.
Сам Зыков так описывал атмосферу после матча. «В середине второго тайма Щелоков, министр МВД, для нас уже стол накрыл, а как закончился матч, распорядился: убрать на хер. В раздевалке была мертвая тишина. Все сидели, плевали в пол. Как пришибленные. На наших глазах тихонечко сворачивали накрытый стол».
Сигареты от Яшина — фейк?
Тогда же пошли первые слухи вокруг матча. Самые известные — о его сдаче: якобы ряд динамовцев могли поддаться ради корыстной выгоды. Валерия Зыкова в этом не обвиняли, но ему тоже досталось.
Защитник «Динамо» славился тем, что не курил и практически не прикасался к спиртному. Но журналист одной из газет увидел иную картину в раздевалке и самолете, который летел из Ташкента в Москву. «Я позже читаю — мол, взял я с того стола бутылку шампанского и выпил в один глоток. Со словами: “Не почувствовал вкуса”. А дальше в самолете у Яшина попросил сигаретку». Такие «факты» возмутили футболиста.
— Какие сигареты? Сидел весь в своих мыслях. Думал об отце. Шампанское? Я не пил и не курил! Ничего крепче кефира. Нельзя — значит нельзя, — заявлял Зыков.
Футболист серьезно разозлился на журналистов: «Столько ахинеи тогда про меня написали!». Даже потом он редко соглашался на интервью, ограничиваясь сухими комментариями. Да и в целом Валерий Зыков не был публичной личностью. Возможно, повлияла служба в КГБ, которая была у него после футбола. А, может, и злость на журналистскую клевету…
Дмитрий Панов