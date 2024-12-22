Легендарного футболиста СССР оклеветали после поражения в золотом матче. За эти слова он возненавидел журналистов

Защитник «Динамо» славился тем, что не курил и практически не прикасался к спиртному. Но журналист одной из газет увидел иную картину в раздевалке и самолете, который летел из Ташкента в Москву. «Я позже читаю — мол, взял я с того стола бутылку шампанского и выпил в один глоток. Со словами: “Не почувствовал вкуса”. А дальше в самолете у Яшина попросил сигаретку». Такие «факты» возмутили футболиста.