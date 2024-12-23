Каррагер о будущем Трента: «Это не просто футбольное решение — речь о наследии. Если останется в “Ливерпуле”, то будет лишь немного уступать Джеррарду»

«Это больше, чем футбольное решение. Речь идет о его наследии в “Ливерпуле” и об отношении к нему. Вы хотите, чтобы вас воспринимали как Джеррарда или Макманамана? Он перешел в “Реал Мадрид” и выигрывал трофеи, но его не обожают. Он этого заслуживает. Трент, как местный игрок, выступает за “Ливерпуль” уже 20 лет. Не думаю, что было бы приятно уходить бесплатно. Я гарантирую, что болельщики “Ливерпуля” будут чувствовать то же самое. Будь ты Джеррардом или Оуэном, от тебя, как от местного игрока, многого ждут. Думаю, местным игрокам сложно покидать “Ливерпуль”. Я хотел уйти так, чтобы меня запомнили должным образом. Если он останется, его будут помнить как одного из лучших игроков, выступавших за клуб, и он будет лишь немного уступать Джеррарду», — сказал бывший игрок «Ливерпуля».