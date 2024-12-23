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Сафонов отразил 2 удара в серии пенальти с «Лансом» и помог «ПСЖ» пройти дальше в Кубке Франции. Это 8-й матч Матвея за парижан, у него 3 игры на ноль

Российский голкипер вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.

Основное время игры завершилось вничью (1:1). В серии пенальти вратарь парижан отразил удары Мбалы Нзолы и Анди Диуфа и принес победу своей команде — 4:3.В восьми сыгранных матчах с участием Сафонова «ПСЖ» одержал 5 побед, два раза сыграл вничью (считая основное время сегодняшнего матча) и проиграл. Три матча Сафонов провел на ноль (с «Жироной» в Лиге чемпионов, а также с «Тулузой» и «Лансом» в Лиге 1). В общей сложности вратарь пропустил 6 мячей, включая гол в сегодняшней игре. Подробную статистику россиянина можно найти здесь.