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Мбаппе и Родриго набрали по 10 фэнтези-очков против «Севильи». У обоих по голу и ассисту

Килиан Мбаппе забил в 1-м тайме и отдал ассист во 2-м. За игру у нападающего 10 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги: +3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист. В фэнтези Ла Лиги его выбрали 39,14% игроков.

Килиан Мбаппе забил в 1-м тайме и отдал ассист во 2-м. За игру у нападающего 10 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги: +3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист. В фэнтези Ла Лиги его выбрали 39,14% игроков. У Мбаппе уже 4 гола в 5 последних турах чемпионата.10 фэнтези-очков набрал и Родриго: +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист. В фэнтези его выбрали 6,34% игроков. Полузащитник забивает, и отдает голевую передачу во 2-й игре подряд, в прошлом туре пострадал «Райо Вальекано».? Моя команда в Ла Лиге.