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Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с 10+ голами и 10+ ассистами, побив рекорд Руни

Мохамед Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с не менее чем 10 голами и не менее чем 10 ассистами.

Источник: Sports

Вингер «Ливерпуля» побил рекорд Уэйна Руни, на счету которого пять таких сезонов. В сезоне-2017/18 у Салаха было 32 мяча и 10 голевых передач в Премьер-лиге, в сезоне-2019/20 — 19+10, в сезоне-2021/22 — 23+13, в сезоне-2022/23 — 19+12, в сезоне-2023/24 — 18+10, в текущем сезоне — 15+11.В воскресенье в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) египтянин сделал дубль и 2 ассиста.