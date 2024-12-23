Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы — надо брать первый же билет и улетать»

Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек “Локо” занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по “гол+пас”.