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Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы — надо брать первый же билет и улетать»

"Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать.

Источник: Sports

Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек “Локо” занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по “гол+пас”.