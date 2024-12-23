Нам пора наконец-то научиться быть стабильными («Боруссия» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию — Спортс«). Мы немного поправили дела в таблице. Мы хороши, нужно перенести это на поле», — сказал тренер дортмундской «Боруссии».После 15 туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге 6-е место.
Шахин о 1-й победе за 5 матчей: «Боруссии» пора научиться быть стабильной. Мы немного поправили дела в Бундеслиге"
"В первом тайме мы играли очень хорошо, а вот во втором возвращать соперника в игру было совсем необязательно. Думаю, мы победили заслуженно благодаря тому, что доминировали до перерыва.