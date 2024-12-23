Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахин о 1-й победе за 5 матчей: «Боруссии» пора научиться быть стабильной. Мы немного поправили дела в Бундеслиге"

"В первом тайме мы играли очень хорошо, а вот во втором возвращать соперника в игру было совсем необязательно. Думаю, мы победили заслуженно благодаря тому, что доминировали до перерыва.

Источник: Sports

Нам пора наконец-то научиться быть стабильными («Боруссия» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию — Спортс«). Мы немного поправили дела в таблице. Мы хороши, нужно перенести это на поле», — сказал тренер дортмундской «Боруссии».После 15 туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге 6-е место.