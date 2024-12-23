Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотта о 6-м месте «Юве»: «В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу»

После 17 туров «Ювентус» занимает в таблице 6-е место.

Источник: Sports

«Мы всегда мучаемся с командами, которые играют от обороны и контратакуют. Мы должны были убить игру — это часть процесса роста, иначе мы подвергаемся дополнительному риску против таких соперников и позволяем им контратаковать. Во втором тайме, ведя в счете, мы недостаточно хорошо действовали в переходных фазах, хотя могли бы делать это качественнее. В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу и стараться добиваться максимального результата в каждой игре», — сказал тренер «Ювентуса».