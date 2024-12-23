Мотта о 6-м месте «Юве»: «В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу»

«Мы всегда мучаемся с командами, которые играют от обороны и контратакуют. Мы должны были убить игру — это часть процесса роста, иначе мы подвергаемся дополнительному риску против таких соперников и позволяем им контратаковать. Во втором тайме, ведя в счете, мы недостаточно хорошо действовали в переходных фазах, хотя могли бы делать это качественнее. В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу и стараться добиваться максимального результата в каждой игре», — сказал тренер «Ювентуса».