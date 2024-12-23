Минько о том, стоит ли Злобину играть с поврежденной почкой: «Он же вратарь, все время падает, на выходах играет. Наверное, понадобится защитный пояс»

«Тут все индивидуально — зависит от организма. Нужно, чтобы прошло время. Потом — сдать анализы, посмотреть, как работает вторая почка, возьмет ли она на себя функцию поврежденного органа. Прежде всего — под нагрузками. Оперировавший меня врач Лихтер рассказывал, что сама по себе почка живет до 300 лет. Но в данном случае я не советчик. Не могу и не имею права сказать: “Иди играй дальше”. Это будет неправильно с моей стороны. Каждый человек переносит такие травмы по-разному. Я могу только пожелать Ивану удачи и крепкого здоровья. А что касается карьеры — это его выбор. Ваня сам поймет, в состоянии продолжить или нет. Тут ведь еще какой нюанс: он же вратарь, все время падает, на выходах играет. Наверное, понадобится защитный пояс. Но, опять же, это его решение должно быть», — сказал бывший защитник ЦСКА. Русский вратарь «Фамаликана» получил разрыв коры почки. Играл так почти весь матч.