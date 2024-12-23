Кудряшов заявил, что многие страны манипулируют УЕФА, чтобы Россию не вернули в турниры

Сейчас появляются разные сообщения и слухи о возможности нашего возвращения. Я, как и вы, с нетерпением жду официальных новостей. Мы все очень скучаем по атмосфере больших матчей, по борьбе, по поддержке наших болельщиков. Совсем недавно в УЕФА заявили, что многие страны выступают против возвращения российских футболистов, таким образом организация практически подтвердила, что ей манипулируют", — написал Кудряшов в своём телеграм-канале.