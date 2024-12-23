Уваров: москвичи всегда были москвичами, а провинциальные пацаны всего добивались сами

— Ну москвичи всегда были москвичами. А провинциальные пацаны всего добивались сами. Естественно, им больше усилий приходится прилагать, чем столичным парням. По себе помню, как ездил на тренировки на электричках. На дорогу уходило по два с половиной часа в одну сторону. Бывало, приезжаешь, а тренировку отменили. Всякое случалось. Поэтому нужно было терпение. Кто терпел и очень хотел — тот добивался, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.