«Кто там говорит, что Месси лучше?» Роналду забил пенальти в ворота с MrBeast и еще 3 голкиперами

Когда MrBeast и его друзья вышли на линию вчетвером, Роналду предупредил, что нанесет очень сильный удар. После этого блогер указал на одного из товарищей и сказал: «Нолан говорит, что ты ему не нравишься, что ты не лучший в истории. Нолан думает, что Месси лучше. Он называет футбол соккером и говорит, что Месси — величайший».Роналду, рассмеявшись, воскликнул: «Кто там говорит, что Месси лучше меня?»После этого 39-летний футболист пробил в угол, в котором стоял Нолан. Голкипер не стал даже пытаться отразить удар и затем признался: «Я боялся, что мне конец».