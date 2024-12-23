Генич не считает комментаторов «обиженками»: «Как я могу на Карпина обидеться, на Дзюбу? “Ростов” до сих пор не идет на контакт — их же не называют так»

— Нет. — И я не считаю. Но люди так считают, ну как можно убедить в обратном?- Ну ты же обижаешься. — На кого? Ну как я могу на Карпина обидеться? Я могу на Дзюбу обидеться, что ли? Ну конечно нет! Ну на кого я могу обидеться?- На тех зрителей, которые недовольны твоей работой. — Я расстроился из-за истории с «Ростовом», к сожалению, которая с моей стороны давно в прошлом, но они до сих пор обиду держат. Их же никто не называет «обиженками» за то, что они со мной на контакт вообще никак не идут после истории «Спартак» — «Ростов».- Бомбер?- Бомбер, очки и так далее. Это был просто эпизод в матче, который я оценил не в пользу «Ростова», не посчитал, что Соболеву надо дать вторую желтую карточку. Все, с тех пор… Ну никто же их «обиженками» не называет, их вся Ростовская область, все болельщики поддерживают: «Генич — гондон», — сказал комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Тимуром Журавелем.