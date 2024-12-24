Аморим про интервью Рэшфорда: «Это не только его идея, вокруг таких игроков много людей, принимающих решения. Я всегда готов помочь Маркусу, “МЮ” нужен такой талант»

Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен поступать так, как должен. Это те люди приняли решение дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер, я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальным мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус прибавил, нам нужен такой талантливый парень. На данный момент я забываю об интервью и смотрю на поле«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” в эфире Sky Sports.Рэшфорд об уходе из “МЮ”: “Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу”.