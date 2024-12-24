Индзаги о 2:0 с «Комо»: «Интер» знал, что как только прибавит оборотов, сможет взять игру под контроль. Так и получилось"

В первом тайме мы были не так остры, как обычно, к тому же поле было не в лучшем состоянии — на следующей неделе его будут перестилать. Соперник проделал много беговой работы, но мы знали, что как только прибавим оборотов, сможем взять игру под контроль. Так и получилось«, — сказал тренер “Интера”.