В первом тайме мы были не так остры, как обычно, к тому же поле было не в лучшем состоянии — на следующей неделе его будут перестилать. Соперник проделал много беговой работы, но мы знали, что как только прибавим оборотов, сможем взять игру под контроль. Так и получилось«, — сказал тренер “Интера”.
Индзаги о 2:0 с «Комо»: «Интер» знал, что как только прибавит оборотов, сможет взять игру под контроль. Так и получилось"
«Мы должны поздравить “Комо”, потому что они не стали закрываться, но “Интер” не терял концентрацию и мало что им позволил.