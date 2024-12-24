«Бывшие арбитры должны быть готовы, что после работы в клубах два года не смогут трудиться в судейских органах РФС». Каманцев о конфликте интересов

— Мы относимся к ним очень хорошо. Просто у нас существует бан для тех, кто работал в клубах. Как минимум в течение двух лет после окончания работы в клубах они не имеют права работать в судейских органах РФС из-за конфликта интересов.— Инспекторами тоже не могут работать в течение двух лет?— Да. Но это как раз именно связано с тем, что за это время конфликт интересов должен выветриться, что называется.— Казалось, что при Хачатурянце и вас эта практика стала сходить на нет.— Ну почему? Работал, к примеру, в «Спартаке» Михаил Ходырев, бывший судья. После этого два года не работал нигде. А потом начал трудиться в Московской федерации футбола.— Я имел в виду, что практика трудоустройства судей в клубы сократилась. Тот же Ходырев покинул «Спартак» в 2021 году. Тогда же Сухину уволили из «Локо». Казалось, что это результат вашей с Хачатурянцем неформальной рекомендации клубам прекратить содержать в штате бывших арбитров. И совсем заметных случаев стало меньше.— Зря вы так думаете. Во многих клубах бывших судей по каким-то причинам очень ценят как начальников команд. Тот же Сухина потом быстро трудоустраивался в «Велес» и «Факел». Дело в том, что мы ничего против такой практики не имеем. Просто, повторюсь, бывшие судьи должны быть готовы, что после работы в клубах два года не смогут работать в судейских органах РФС, — сказал председатель судейского комитета РФС.