«Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео — в “Барсе” и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в&n

— [перебивает] Но Криштиану лучше него, разве нет? Криштиану выглядит как 20-летний парень, физически. — А Месси дотянет до следующего чемпионата мира? — Дотянуть-то может, но он будет лишним. Уже сейчас он лишний. Он играет в какой-то деревенский футбол в США. — Ну, а Криштиану играет в Саудовской Аравии… — Да, но там играть сложнее. Там играют все. Там бегают, выкладываются, убивают. Криштиану, несмотря на то, что более ограничен в возможностях, — это феномен, он все равно лучше Месси. И он ограничен, потому что у него нет природных данных Месси, но он играл в лучших командах мира. А где играл Месси? В «Барселоне» и сборной Аргентины. Месси никогда не бросал себе вызов, чтобы играть в других командах, в других странах. Хотя возможности у него были, — заявил бывший вратарь сборной Аргентины. «Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь — остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках.