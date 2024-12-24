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Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Я хотел, чтобы мой сын остался в “Барсе”, но он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба»

«Переход в “ПСЖ” был его решением, он сам решил сменить клуб. В то время у нас была очень сложная ситуация в “Барсе”, потому что мы не знали, чего хочет спортивное руководство. Казалось, что клуб хочет, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел.

Источник: Спортс"

Он решил уйти, перейти в другое место. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе». До последних дней мы пытались удержать его от ухода. Но он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой «Барселоны», — сказал отец Неймара в подкасте Jota Jota Podcast.