Он решил уйти, перейти в другое место. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе». До последних дней мы пытались удержать его от ухода. Но он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой «Барселоны», — сказал отец Неймара в подкасте Jota Jota Podcast.
Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Я хотел, чтобы мой сын остался в “Барсе”, но он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба»
«Переход в “ПСЖ” был его решением, он сам решил сменить клуб. В то время у нас была очень сложная ситуация в “Барсе”, потому что мы не знали, чего хочет спортивное руководство. Казалось, что клуб хочет, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел.