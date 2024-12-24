Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Эмилиано Мартинесу. Понравился Ромеро, Отаменди, Мак Аллистер, Ди Мария, Анхель сделал для Месси все голы»

— Да, и с большим отрывом. Все аргентинские игроки должны отсосать ему. Это правда, правда. Он все выиграл, он. Этот высокий, здоровый парень обладает гибкостью, он ловкий. У него движения, как у 20-летнего. Я не знаю, хороший ли он парень, уточню сразу. Потому что он уже пережил свою славу. Теперь придут трудные времена, и вот тогда я хочу на него посмотреть. — Но его эмоциональная устойчивость как раз и есть одно из его достоинств. — Да, он выглядит очень сильным. Это его главное качество. Он оказывается в нужное время в нужном месте. Но я не знаю, хороший ли он вратарь. — В пенальти он очень хорош…- Да, очень хорош. Но все равно пенальти — это удача. Хотя он добавляет этому элегантности, стиля. — Кто-то еще тебе понравился? — «Кути» (Кристиан Ромеро — Спортс«) мне понравился. Отаменди понравился. Мак Аллистер — очень умный. Его отец был дубоватым, но полезным игроком. А лучший на последних двух чемпионатах мира — это тот, кто завершил карьеру: Анхель Ди Мария. Когда его все ругали, я всегда его защищал. А Месси был важен, потому что Ди Мария сделал ему все голы, — сказал бывший вратарь сборной Аргентины.»Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео — в «Барсе» и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в США«. Гатти об игроках’Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь — остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках.