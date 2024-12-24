Но он сказал нет, потому что хотел играть с этими парнями [Суаресом и Месси]. Его мечтой было играть за «Барселону», — сказал Неймар-старший. Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба. Я хотел, чтобы мой сын остался в “Барсе”.
Отец Неймара о переходе «Барсу»: «Предложение “Реала” было в три раза выше, но он хотел играть с Суаресом и Месси. Его мечтой была “Барселона”
«Перейти в “Барсу” было полностью его решением. У меня на руках были предложения от “Барсы” и “Реала”. Предложение “Реала” было в три раза выше.