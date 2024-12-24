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Детского тренера избили во время матча в Нижнем Новгороде

Родители футболиста избили детского тренера во время матча в Нижнем Новгороде.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Родители юного футболиста избили детского тренера во время матча в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

Драка началась после того, как мать одного из игроков подбежала к тренеру соперника, выкрикнула что-то в лицо и ударила его в плечо. В ответ специалист толкнул женщину, отчего она упала на паркет. После этого к тренеру подбежали мужчины и начали его избивать.

Отмечается, что женщина всю игру оскорбляла судей, материлась и обзывала других болельщиков.