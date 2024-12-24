Детского тренера избили во время матча в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Родители юного футболиста избили детского тренера во время матча в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.
Драка началась после того, как мать одного из игроков подбежала к тренеру соперника, выкрикнула что-то в лицо и ударила его в плечо. В ответ специалист толкнул женщину, отчего она упала на паркет. После этого к тренеру подбежали мужчины и начали его избивать.
Отмечается, что женщина всю игру оскорбляла судей, материлась и обзывала других болельщиков.