Детского тренера избили во время матча в Нижнем Новгороде

Драка началась после того, как мать одного из игроков подбежала к тренеру соперника, выкрикнула что-то в лицо и ударила его в плечо. В ответ специалист толкнул женщину, отчего она упала на паркет. После этого к тренеру подбежали мужчины и начали его избивать.