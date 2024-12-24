Оказывается, легендарный актер СССР Никулин тренировал футбольную команду. Дело кончилось позором

Великий актер цирка и кино Юрий Никулин был заядлым футбольным болельщиком — это известный факт. Он обожал родное московское «Динамо» и после возвращения с фронта первым делом пошел на стадион, где играла его любимая команда. А футбольные байки в исполнении Никулина до сих пор пользуются популярностью.
Но у артиста был еще один опыт взаимодействия с футболом. Однажды он стал тренером команды. Правда, не совсем удачно.
Никулин встретил великий День Победы в Прибалтике, где воевал в составе 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Через две недели ему поручили важное задание. «Вызвал меня капитан Коновалов и сказал: “Вот теперь, Никулин, наступило время раскрывать свои таланты. Давай налаживай самодеятельность и тренируй наших футболистов”, — вспоминал актер в своей автобиографии.
Боец с энтузиазмом принялся за новое дело. Познакомился со сборной дивизиона, начал с ней работать. Наверняка Никулин видел себя мегатренером, который будет только побеждать.
Но реальность оказалась более прозаической. «Тренером пробыл я недолго: сборная дивизиона проиграла соседней части со счетом 0:11, и меня от этой работы освободили. Я стал отвечать только за художественную самодеятельность», — признавался артист.
Вот так один неудачный опыт перечеркнул планы Никулина-тренера. Зато мир получил Никулина-актера, которого до сих пор любит народ.
Дмитрий Панов