Оказывается, легендарный актер СССР Никулин тренировал футбольную команду. Дело кончилось позором

Никулин встретил великий День Победы в Прибалтике, где воевал в составе 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Через две недели ему поручили важное задание. «Вызвал меня капитан Коновалов и сказал: “Вот теперь, Никулин, наступило время раскрывать свои таланты. Давай налаживай самодеятельность и тренируй наших футболистов”, — вспоминал актер в своей автобиографии.