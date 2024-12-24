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Фердинанд вспомнил, как Фергюсон довел Роналду до слез: «Ты кем себя возомнил? Считаешь себя суперзвездой?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился историей в интервью BBC, снятом для документального фильма о шотландском тренере. Премьера назначена на 26 декабря.
Источник: Спортс"

«Мы были в Португалии и провели несколько матчей, и Криштиану смотрелся не очень хорошо, потому что был молод, у него был переизбыток желания. Помню, мы играли с “Бенфикой”, и тренер набросился на Криштиану: “Ты кем себя возомнил? Ты приходишь и пытаешься всем доказать, что ты тот, кем себя считаешь, ты считаешь себя суперзвездой”.И я помню, как Роналду плакал в раздевалке. Я сказал: “Этому тренеру все равно, дружище. Ему все равно, кто ты”.И посмотрите, каким футболистом он стал. Ему нужны были такие моменты. И тренер знал, что может быть с ним мягким и милым, но он должен был проявлять и жесткость, чтобы привести Роналду к тому статусу, в котором он ушел из команды. К статусу лучшего игрока мира», — сказал Фердинанд.