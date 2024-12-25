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Корберан возглавил «Валенсию», подписав соглашение до 2027 года. Клуб выкупил контракт тренера у «Вест Бромвича», заплатив более 3 млн евро

Испанский клуб выкупил контракт 41-летнего специалиста у «Вест Бромвича», воспользовавшись соответствующей опцией.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма выкупа превысила 3 миллиона евро. 23 декабря «Валенсия» отправила в отставку главного тренера Рубена Бараху. Команда идет на предпоследнем (19-м) месте в Ла Лиге с 12 очками после 17 игр. Корберан — уроженец провинции Валенсия. Тренерскую карьеру он начал в 23 года в системе «Вильярреала».В последнее время тренер работал в Англии — сначала с «Хаддерсфилдом», а потом с «Вест Бромвичем» (в текущем сезоне команда идет на 7-м месте в чемпионшипе). Также он входил в штаб Марсело Бьелсы в «Лидсе». Фото: сайт «Валенсии».