Почему легендарного футболиста СССР называли Мухой. У этого прозвища Метревели трогательная история

За сборную и клубы СССР на протяжении всей истории выступало множество великолепных футболистов, но одной из главных легенд советского футбола по праву можно считать Славу Метревели. В 1960 году, когда сборная Советского Союза выиграла первый в истории чемпионат Европы, именно Метревели забил в финальном матче один из двух голов в ворота югославов. Этот титул до сих остается единственной победой СССР / России на чемпионатах Европы.