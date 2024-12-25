Почему легендарного футболиста СССР называли Мухой. У этого прозвища Метревели трогательная история

За сборную и клубы СССР на протяжении всей истории выступало множество великолепных футболистов, но одной из главных легенд советского футбола по праву можно считать Славу Метревели. В 1960 году, когда сборная Советского Союза выиграла первый в истории чемпионат Европы, именно Метревели забил в финальном матче один из двух голов в ворота югославов. Этот титул до сих остается единственной победой СССР / России на чемпионатах Европы.
Также на счету Метревели два золота первенства СССР, выигранные в составе двух разных команд, — «Торпедо» (Москва) и «Динамо» (Тбилиси). Всего, выступая за «Торпедо» и «Динамо», он забил 88 голов в 375 матчах.
В бытность игроком за Метревели закрепилось два прозвища: одно известное на весь Союз, а другое — «подпольное», для знающих людей.
«У Славки было два прозвища, — вспоминал советский футболист Николай Маношин. — Официальное — Мэтр. Подпольное — Муха. Так его звали в узком кругу. Когда он играл в горьковском (в СССР название Горький носил Нижний Новгород. — прим.)“Торпедо”, у него был персональный болельщик, безногий инвалид, которого называли Мухой. На сборах Славка много рассказывал о нем — восхищался силой духа, мужеством и преданностью футболу. В итоге к самому Метревели приклеилось такое же прозвище».
Отметим, что отдельные источники ошибочно приписывают появление у Метревели прозвища Муха тому, что «он обладал парящей манерой бега, как будто летал в воздухе, был энергичным, быстрым, ловким и резким». Это, безусловно, было правдой, но все же изначальную роль в появлении этой клички сыграл преданный фанат с ограниченными возможностями.
Завершив карьеру в возрасте 35 лет, Метревели решил уйти в тренеры, но, в отличие от многих коллег по цеху, на руководящей должности не преуспел. Когда легендарный футболист остался без работы, ему предложили должность директора кафе-хинкальной «Ниави» в Тбилиси. Из-за Славы Калистратовича кафе пользовалось популярностью: посетители специально приходили, чтобы увидеть его и пообщаться на спортивные темы.
К сожалению, Метревели никому не отказывал — и соглашался «пропустить рюмочку» со всеми, кто этого просил. Употребление алкоголя серьезно подкосило его здоровье. Экс-нападающего сборной СССР мучили головные боли, а распитие спиртного лишь усугубило проблему. В итоге некогда сильный и крепкий Метревели фактически стал инвалидом, а правительство Эдуарда Шеварднадзе назначило ему унизительную пенсию в размере 13 лари (около 6 долларов по тогдашнему курсу).
Умер Метревели в начале 1998 года в Тбилиси. В последний путь его провожали тысячи поклонников.
Владимир Менес