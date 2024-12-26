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Ривалдо о Роберто Карлосе: «Было странно: в один день он обнимает тебя, а на следующий — пытается отобрать мяч в класико»

Игроки выступали за сборную Бразилии в 90-х и в начале нулевых.
Источник: Спортс"

«Он мой друг. Было странно, потому что в один день он обнимает тебя, а на следующий — пытается отобрать у тебя мяч в матче “Барселона” — “Реал”. Я говорил ему: “Не подходи ко мне со своими шутками, не здесь”. Это было очень забавно, но это футбол. Каждый играл за свою команду: я — за “Барселону”, он — за “Реал”, и это нормально. Он защитник и должен выполнять свои функции. У меня свои обязанности — идти в атаку и постараться забить. Но Роберто Карлос был одним из тех, кто выходил на поле и был великим игроком», — сказал Ривалдо.