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«Станкович построил команду, Абаскаль тут ни при чем. Он хочет забрать все лавры себе». Колыванов о «Спартаке»

Бывший тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».

Источник: Спортс"

«Полностью не согласен со словами Абаскаля, что этот “Спартак” играет на его багаже. Станкович построил совсем другую команду, и в этом его заслуга. Абаскаль тут ни при чем. Почему он так сказал? Надо как-то отмазываться. Другой тренер построил команду, а Абаскаль хочет забрать все лавры себе. Это неправильно. Лучше бы промолчал и ничего не говорил бы», — сказал экс-форвард сборной России.