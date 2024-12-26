«Станкович построил команду, Абаскаль тут ни при чем. Он хочет забрать все лавры себе». Колыванов о «Спартаке»

«Полностью не согласен со словами Абаскаля, что этот “Спартак” играет на его багаже. Станкович построил совсем другую команду, и в этом его заслуга. Абаскаль тут ни при чем. Почему он так сказал? Надо как-то отмазываться. Другой тренер построил команду, а Абаскаль хочет забрать все лавры себе. Это неправильно. Лучше бы промолчал и ничего не говорил бы», — сказал экс-форвард сборной России.