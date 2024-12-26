Овечкин — самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев — 2-й, Дзюба — 3-й, Сафонов — 4-й, Махачев — 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию «Медиалогия». Рейтинг составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.