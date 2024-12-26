Медиаиндекс 39-летнего форварда «Вашингтона» составил 1,574 миллиона упоминаний. На втором месте — теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третью позицию занял нападающий «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).В топ-30 нет представителей фигурного катания. Топ рейтинга выглядит следующим образом:1. Александр Овечкин, хоккей — 1,574 миллиона упоминаний;2. Даниил Медведев, теннис — 1,169 млн;3. Артем Дзюба, футбол — 935,3 тысячи;4. Матвей Сафонов, футбол — 706,2 тысячи;5. Алексей Миранчук, футбол — 688,9 тысячи;6. Максим Глушенков, футбол — 680,6 тысячи;7. Константин Тюкавин, футбол — 650,8 тысячи;8. Мирра Андреева, теннис — 649,2 тысячи;9. Андрей Рублев, теннис — 630,4 тысячи;10. Александр Соболев, футбол — 617,5 тысячи;…11. Ислам Махачев, ММА — 601,8 тысячи;…19. Александр Головин, футбол — 393,1 тысячи;…26. Александр Большунов, лыжные гонки — 328,9 тысячи. Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин — 2-й, Дзюба — 3-й.
Овечкин — самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев — 2-й, Дзюба — 3-й, Сафонов — 4-й, Махачев — 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию «Медиалогия». Рейтинг составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.