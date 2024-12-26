КДК отстранил от футбола пятерых игроков за организацию договорных матчей

КДК отстранил пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей.
Никите Милюкову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.
Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет (1 год считать реальным исполнением санкции, 4 года — условно). Также для них установлен испытательный срок 2 года.
Денису Чупрунову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей. Для него установлен испытательный срок 2 года.