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КДК отстранил от футбола пятерых игроков за организацию договорных матчей

В четверг, 26 декабря, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

КДК отстранил пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей.

Никите Милюкову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет (1 год считать реальным исполнением санкции, 4 года — условно). Также для них установлен испытательный срок 2 года.

Денису Чупрунову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей. Для него установлен испытательный срок 2 года.