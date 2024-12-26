Ямаль о Месси: «Восхищает то, с какой легкостью он все делает. У него были титулы ЛЧ и “Золотые мячи”, но он не останавливался, пока не выиграл ЧМ. Лео всегда хочет большего»

«Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это легкость, с которой он все делает. Он может обыграть четырех игроков в финале. Сколько бы ни было хороших игроков, я не думаю, что кто-то может с ним сравниться. Есть только один Месси. Я уверен, что сейчас он хочет выиграть еще больше турниров и еще один чемпионат мира. Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, но он никогда этого не делал. Он выиграл все, у него были титулы Лиги чемпионов, “Золотые мячи”… Но он не останавливался, пока не выиграл чемпионат мира. Он всегда хочет большего», — сказал вингер «Барселоны» для проекта Messi +10, запущенного компанией Adidas.