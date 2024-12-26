В КДК РФС объяснили отстранение пятерых футболистов за договорные матчи

«Человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание — пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.