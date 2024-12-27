Стало известно, как игроки «Пари НН» устроили договорной матч с ЦСКА

По информации источника, организаторы договорной встречи из числа молодежной команды нижегородцев подгоняли итоговый результат матча под «тотал больше 3,5» (ставка на то, что в матче будет забито четыре или более мяча, — прим. «Газеты.Ru»). Именно аномальное количество ставок на это событие в букмекерских конторах и послужило подозрением в нечестном характере игры.