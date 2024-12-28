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Нигматуллин снимает квартиру после развода, жена забрала всю его недвижимость — SHOT

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин, который судится с экс-супругой из-за имущества, заявил, что вынужден жить на съёмной квартире в Москве.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам Нигматуллина, его бывшая супруга, с которой он прожил 27 лет, присвоила всё совместно нажитое имущество и покинула страну. Попытки договориться мирным путём, в том числе предложение разделить активы в пропорции 30 на 70 в её пользу, не увенчались успехом.

Сейчас бывшие супруги ведут судебную тяжбу за две квартиры (в Москве и Майами) и парковочные места. Изначально была достигнута устная договорённость о продаже московской квартиры и разделе вырученных средств пополам. Однако, несмотря на продажу недвижимости за 123 млн рублей, футболист не получил своей доли. Нигматуллин при этом подчеркнул, что все деньги в браке зарабатывал только он.

Локомотив
Россия