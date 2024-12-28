Нигматуллин снимает квартиру после развода, жена забрала всю его недвижимость — SHOT

Сейчас бывшие супруги ведут судебную тяжбу за две квартиры (в Москве и Майами) и парковочные места. Изначально была достигнута устная договорённость о продаже московской квартиры и разделе вырученных средств пополам. Однако, несмотря на продажу недвижимости за 123 млн рублей, футболист не получил своей доли. Нигматуллин при этом подчеркнул, что все деньги в браке зарабатывал только он.