«Такая пиханина была. Требования были очень большие». Дзагоев о том, как Газзаев довел его до слез

Помню, играли с «Амкаром» на выезде, это была примерно моя третья игра, закончилась 3:3. Развивалась игра так: выигрывали 1:0, потом проигрывали 1:3. На последних минутах был момент, что я принял мяч, а [рядом] Вагнер, слева забегает Жирков. Я его не увидел и отдал Вагнеру. Если бы отдал Жиркову, он был вышел один на один. После игры такая пиханина была, у меня слезы пошли, но уже после. Требования были очень большие", — сказал бывший полузащитник ЦСКА в эфире CSKA Podcast.